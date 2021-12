Super Green Pass, il piano del Viminale sui controlli. Polizia municipale nei ristoranti, le altre Forze dell’ordine sui mezzi del trasporto pubblico (Di venerdì 3 dicembre 2021) Circolare del Viminale ai prefetti. Arrivano le linee guida del ministero guidato da Luciana Lamorgese sui controlli nel periodo tra il 6 dicembre e il 15 gennaio. Quando sarà in vigore in tutta Italia il Super Green Pass. Sarà la Polizia municipale coordinata dalla Guardia di finanza ad effettuare le verifiche in ristoranti ed esercizi pubblici. Mentre resta il rebus sul trasporto pubblico. Se i controlli sui Passeggeri di autobus e metro saranno affidati, prioritariamente, a Polizia e carabinieri con il supporto dei vigili urbani, è la stessa circolare a sottolineare, però, che sarà “decisivo” il “contributo degli enti gestori”, attraverso il proprio personale “in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Circolare delai prefetti. Arrivano le linee guida del ministero guidato da Luciana Lamorgese suinel periodo tra il 6 dicembre e il 15 gennaio. Quando sarà in vigore in tutta Italia il. Sarà lacoordinata dalla Guardia di finanza ad effettuare le verifiche ined esercizi pubblici. Mentre resta il rebus sul. Se isuieggeri di autobus e metro saranno affidati, prioritariamente, ae carabinieri con il supporto dei vigili urbani, è la stessa circolare a sottolineare, però, che sarà “decisivo” il “contributo degli enti gestori”, attraverso il proprio personale “in ...

