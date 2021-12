Super Green pass, ecco dove sarà necessario dal 6 dicembre (e dove non lo sarà) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Green pass, è record di certificati scaricati: sfiorati 1,2 milioni in vista del 6 dicembre. Sono esattamente 1.191.447 i certificati registrati, e il dato è stato registrato nella... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 dicembre 2021), è record di certificati scaricati: sfiorati 1,2 milioni in vista del 6. Sono esattamente 1.191.447 i certificati registrati, e il dato è stato registrato nella...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - MediasetTgcom24 : Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue #greenpass - Pax26632587 : RT @MediasetTgcom24: Ancora 6,3 milioni senza vaccino, a ottobre erano 8,4 milioni #greenpass - paoletta2869 : RT @noitre32: AVETE VOLUTO IL SUPER GREEN PASS? ORA CHIUDETE???? Federalberghi: a Roma chiuderà il 50% degli hotel per le feste. Ringraziat… -