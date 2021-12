Super Green Pass, chi è senza vaccino cosa potrà fare? Cosa prevede e che succede per chi non lo ha (Di sabato 4 dicembre 2021) Stretta del Governo per evitare un nuovo aumento eccessivo dei casi di Covid-19 e dunque ecco che viene introdotto dal 6 dicembre ad almeno sino al 15 gennaio il Super Green Pass, vale a dire il Green Pass che può essere ottenuto soltanto col vaccino (o con la guarigione dal Covid, ma non più coi tamponi) e che sarà necessario per le attività di svago, ma anche per l’ingresso o la partecipazione ad altre attività. Nel dettaglio, saranno ben poche le “concessioni” rimaste a chi non ha il vaccino e dunque non può entrare in possesso del Super Green Pass. Cosa rimane escluso dall’obbligo di Super Green Pass? In primo luogo, il lavoro non ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Stretta del Governo per evitare un nuovo aumento eccessivo dei casi di Covid-19 e dunque ecco che viene introdotto dal 6 dicembre ad almeno sino al 15 gennaio il, vale a dire ilche può essere ottenuto soltanto col(o con la guarigione dal Covid, ma non più coi tamponi) e che sarà necessario per le attività di svago, ma anche per l’ingresso o la partecipazione ad altre attività. Nel dettaglio, saranno ben poche le “concessioni” rimaste a chi non ha ile dunque non può entrare in possesso delrimane escluso dall’obbligo di? In primo luogo, il lavoro non ...

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MediasetTgcom24 : Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue #greenpass - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - lennoxlw : RT @tomasomontanari: Sempre la massima attenzione per musei e patrimonio culturale: grazie, governo dei Migliori... Super Green Pass, il g… - spe1977 : RT @borghi_claudio: Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che il p… -