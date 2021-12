(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nicolasvestito daeroe, con il pugno di ferro e mente geniale, che contrattacca il piano orchestrato dalla Casa Biancail popolo venezuelano. È questa la trama del primo episodio delanimato “Bigote” () trasmesso dall’emittente televisivo statale del Venezuela VTV. La battaglia digli oppositori politici locali e “l’impero americano”. Il protagonista è muscoloso (non come il presidente venezuelano nella vita reale) e l’abbigliamento somiglia a quello diman. Tra i “cattivi” si può identificare un personaggio simile all’ex presidente americano, Donald Trump. Nella scena principale, un missile elettromagnetico inviato al Venezuela lascia senza elettricità ...

Advertising

formichenews : Super Baffo, il cartone di Maduro che lotta contro gli Usa L'articolo di @rssmiranda ?? - MariaDAmbra10 : @Ilaria22841484 Il baffo mancherà...ma super contenta che ritorni da Özge - giampieromsc : @RadioRadioWeb @amodeomatrix Col casso che Draghi s'è vassinato col vassino. Gli fa un baffo il siero a 'Super-Mari… - paolocoppi : @ImaGiraffa Già andato via il baffo? Che super crescita della barba! - Nicolet39750675 : TV SPAZZATURA CANALE 5 FELICI DELLA SUPER TESSERA FASCISTA ,MA VERGOGNATEVI HITLER VI FA UN BAFFO!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Super Baffo

Zazoom Blog

... l'artista attivista italiano conosciuto in tutto il mondo, che porta ilblu in un'opera di ... Partecipa a Follow the Blue anche Wannabearockstar2021 , lainiziativa pop che trasforma le ...... aggiungendo "Lei è meglio di Superman , e la criptonite le fa un", [?] anche se nessuno ha ... I film di Wonder Woman con le attrici Lynda Carter e Gal Gadot " Wonder Woman sa esseresexy ...Le migliori ricette dolci e salate con la pasta fillo: antipasti, torte salate e dessert originali, gustosi e da leccarsi i baffi.Torna l’evento felino più atteso dell’anno: “SuperCat Show 2021”, la mostra felina internazionale giunta alla sua edizione numero 21. L’appuntamento con tutti gli amici a quattro zampe con coda e baff ...