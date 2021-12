Successo per 'Piantiamola di inquinare!' di Bper, tagliate 12 ton di CO2 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Si è conclusa con Successo 'Piantiamola di inquinare!', l'iniziativa di mobilità sostenibile avviata a giugno 2021 da Bper Banca, con il supporto della piattaforma Wecity, al fine di ridurre le proprie emissioni di CO2 nell'atmosfera. L'iniziativa ha coinvolto 800 dipendenti, distribuiti nelle varie filiali del Gruppo, che per tre mesi si sono recati al lavoro in bicicletta, a piedi o in monopattino per un totale di 73.709 km percorsi, equivalenti a oltre 20.822 tragitti casa-ufficio, abbattendo in questo modo circa 12 tonnellate di CO2, pari al risultato prodotto da oltre 400 alberi adulti in un anno nel loro lavoro di fotosintesi. Per ogni spostamento, l'app Wecity ha infatti calcolato la CO2 risparmiata (1 kg ogni 7 chilometri percorsi circa) e creato una classifica in base a questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Si è conclusa condi', l'iniziativa di mobilità sostenibile avviata a giugno 2021 daBanca, con il supporto della piattaforma Wecity, al fine di ridurre le proprie emissioni di CO2 nell'atmosfera. L'iniziativa ha coinvolto 800 dipendenti, distribuiti nelle varie filiali del Gruppo, che per tre mesi si sono recati al lavoro in bicicletta, a piedi o in monopattino per un totale di 73.709 km percorsi, equivalenti a oltre 20.822 tragitti casa-ufficio, abbattendo in questo modo circa 12 tonnellate di CO2, pari al risultato prodotto da oltre 400 alberi adulti in un anno nel loro lavoro di fotosintesi. Per ogni spostamento, l'app Wecity ha infatti calcolato la CO2 risparmiata (1 kg ogni 7 chilometri percorsi circa) e creato una classifica in base a questo ...

