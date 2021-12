“Succederà dopo il Gf Vip”. Bomba su Soleil Sorge: c’è qualcosa di importante all’orizzonte (Di venerdì 3 dicembre 2021) Soleil Sorge sempre più protagonista nella casa del Grande Fratello Vip e non solo perché qualcosa di importante bussa all’orizzonte. A lanciare questa indiscrezione è Tommaso Martinelli, nella sua rubrica sul settimanale Vero. Intanto nella casa Soleil continua la sua liason con Alex Belli. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la dichiarazione fatta dall’attore all’influencer: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte”. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto ancora il marito di Delia Duran a Soleil ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)sempre più protagonista nella casa del Grande Fratello Vip e non solo perchédibussa. A lanciare questa indiscrezione è Tommaso Martinelli, nella sua rubrica sul settimanale Vero. Intanto nella casacontinua la sua liason con Alex Belli. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la dichiarazione fatta dall’attore all’influencer: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte”. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto ancora il marito di Delia Duran a...

Advertising

mizayndric : secondo te dopo la chiavata e manuel che dirà di dimenticare tutto blablabla k succederà — simone gli avvelena le n… - JasonBo10162842 : @itsamrom Cavolo ecco a breve cosa vi succederà. Sempre se resterete in vita dopo l'ottava dose. - mirmanero : @swonsae Ma quando succederà? e poi dopo quanto tempo tornerà a posto? Lo devo mettere in agenda che ho altri impegni - ossesssionata : -e lei con molta tranquillità mi ha detto che non succederà più Non vi dico sollievo che ho avuto dopo Raga non te… - tbIoverz : buongiorno vedo che è tutto molto pronto per questo concerto l’unica che non è pronta a tutto quello che succederà… -

Ultime Notizie dalla rete : Succederà dopo LIVE Carlsen - Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: lunghe riflessioni sin dalle fasi iniziali, gran lotta in vista La quinta partita - Dichiarazioni dopo la quinta - La situazione tra quinta e sesta - Il ... Cosa succederà in questo sesto confronto? Difficile, anzi difficilissimo, prevederlo : Carlsen, con il Bianco,...

Scelta guidata alla pensione 2022: fai il test per scoprire quale strada prendere Che cosa succederà nel 2022 dopo la fine di Quota 100? Come andremo in pensione? In questo articolo vi proponiamo una sorta di scelta guidata, un test passo passo per capire quale domanda di pensione ...

Obbligo vaccinale, cosa succederà in Europa dopo l’apertura di Ursula von der Leyen Fanpage La quinta partita - Dichiarazionila quinta - La situazione tra quinta e sesta - Il ... Cosain questo sesto confronto? Difficile, anzi difficilissimo, prevederlo : Carlsen, con il Bianco,...Che cosanel 2022la fine di Quota 100? Come andremo in pensione? In questo articolo vi proponiamo una sorta di scelta guidata, un test passo passo per capire quale domanda di pensione ...