“Stupenda”. Manila Nazzaro, mai vista la mamma? Bionda e bella come lei (Di venerdì 3 dicembre 2021) Manila Nazzaro è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La bellissima Miss Italia, incoronata reginetta a Salsomaggiore nel 1999, già lo scorso anno fa aveva partecipato insieme al compagno Lorenzo Amoruso Temptation Island Vip e quest’anno ha deciso di mettersi alla prova tornando in televisione per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa Manila Nazzaro ha mostrato il suo lato forte e tenace, ma anche un lato tenero e fragile, come quando ha raccontati ai compagni di avventura l’aborto avuto questa estate. Un dramma che però ha unito ancora di più la coppia, in attesa di poter convolare a nozze dopo la firma delle carte del divorzio della conduttrice radiofonica. Manila Nazzaro, chi è la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La bellissima Miss Italia, incoronata reginetta a Salsomaggiore nel 1999, già lo scorso anno fa aveva partecipato insieme al compagno Lorenzo Amoruso Temptation Island Vip e quest’anno ha deciso di mettersi alla prova tornando in televisione per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casaha mostrato il suo lato forte e tenace, ma anche un lato tenero e fragile,quando ha raccontati ai compagni di avventura l’aborto avuto questa estate. Un dramma che però ha unito ancora di più la coppia, in attesa di poter convolare a nozze dopo la firma delle carte del divorzio della conduttrice radiofonica., chi è la ...

