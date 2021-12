Studios di Cinecitta nuovo game hub per 10 start-up di videogames | chi ci sarà e con quali progetti?

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Un acceleratore, dieciup di giovani sviluppatori, un teatro all’interno di Cinecittà. Un acceleratore, dieciup di giovani sviluppatori, un teatro all’interno di Cinecittà, un nutrito gruppo di esperti a fare da tutor: parte CinecittàHub, presentato questa mattina all’interno deglidi via Tuscolana con una conferenza stampa a cui hanno partecipato Nicola Maccanico, AD di Cinecittà, Marco Saletta, presidente di IIDEA (l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi), Mauro Fanelli (che coordinerà de attività dell’Hub), Tiziana Ena (di Acer) e Raffaele Zeppieri (direttore marketing di Sony). Paolo Orneli (assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio) ha inviato un suo saluto perché impegnato in consiglio regionale). “Con un conto alla rovescia ...

