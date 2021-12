Studente italiano ucciso a New York, accoltellato Davide Giri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Davide Giri, uno Studente italiano della Columbia University, è stato ucciso a New York. La vittima aveva 30 anni ed è stata accoltellata giovedì intorno alle ore 23, ora locale. Stando alle prime ricostruzioni della stampa estera, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in maniera del tutto immotivata. La dinamica dell’uccisione di Davide Giri Il giovane di origini piemontesi è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021), unodella Columbia University, è statoa New. La vittima aveva 30 anni ed è stata accoltellata giovedì intorno alle ore 23, ora locale. Stando alle prime ricostruzioni della stampa estera, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in maniera del tutto immotivata. La dinamica dell’uccisione diIl giovane di origini piemontesi è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - fanpage : Lo studente italiano Davide Giri, 30 anni, è stato ucciso a coltellate a New York, dove si trovava per approfondire… - MediasetTgcom24 : New York, studente italiano della Columbia University ucciso a coltellate #davidegiri - AntonioParisi00 : RT @Agenzia_Ansa: Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30 anni.… - mirella2spa : RT @fratotolo2: Il killer di #DavideGiri, lo studente italiano ucciso a New York, è membro della gang Every Body Killer. Era già stato arre… -