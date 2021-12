Studente italiano ucciso a coltellate a New York. Fermato un membro della gang “Everybody Killas” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno Studente italiano di 30 anni, Davide Giri, dottorando alla Columbia University, è stato accoltellato e ucciso la notte scorsa a New York, nel quartiere di Harlem. Un altro giovane di 27 anni, identificato dalla polizia come un «turista italiano» al suo primo giorno in città, è stato ferito, anche lui a coltellate, poco distante. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi non avrebbero collegamenti. Il 27enne si trova in ospedale in condizioni descritte come «stabili». Per gli accoltellamenti la polizia ha arrestato un giovane di 25 anni, Fermato a Central Park e colto mentre stava minacciando un terzo uomo con un grosso coltello da cucina. Fermato un membro della gang “Everybody ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Unodi 30 anni, Davide Giri, dottorando alla Columbia University, è stato accoltellato ela notte scorsa a New, nel quartiere di Harlem. Un altro giovane di 27 anni, identificato dalla polizia come un «turista» al suo primo giorno in città, è stato ferito, anche lui a, poco distante. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi non avrebbero collegamenti. Il 27enne si trova in ospedale in condizioni descritte come «stabili». Per gli accoltellamenti la polizia ha arrestato un giovane di 25 anni,a Central Park e colto mentre stava minacciando un terzo uomo con un grosso coltello da cucina.un...

