Studente italiano ucciso a coltellate a New York | ferito anche un turista

New York, ucciso a coltellate studente italiano della Columbia L'aggressore, 25enne, fermato dalla polizia: dopo l'omicidio ha ferito con un coltello anche un 27enne turista italiano ...

