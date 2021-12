Studente italiano di 30 anni ucciso a New York, ferito un altro italiano: cosa è successo? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo Studente 30enne aveva terminato i suoi studi presso il Politecnico di Torino prima di volare a New York per svolgere il suo master. L’aggressore era in libertà vigilata Uno Studente italiano è stato ucciso a coltellate a New York nel corso di un’aggressione nella quale è rimasto ferito un altro italiano, un turista 27enne. La vittima è Davide Giri, 30 anni, che si trovava negli States per svolgere un master presso la Columbia University. Il giovane, infatti, dopo aver concluso il suo percorso di studi universitari presso il Politecnico di Torino, era volato a New York per perfezionare la sua formazione a School of engineering and applied science ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo30enne aveva terminato i suoi studi presso il Politecnico di Torino prima di volare a Newper svolgere il suo master. L’aggressore era in libertà vigilata Unoè statoa coltellate a Newnel corso di un’aggressione nella quale è rimastoun, un turista 27enne. La vittima è Davide Giri, 30, che si trovava negli States per svolgere un master presso la Columbia University. Il giovane, infatti, dopo aver concluso il suo percorso di studi universitari presso il Politecnico di Torino, era volato a Newper perfezionare la sua formazione a School of engineering and applied science ...

