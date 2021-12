Stop e destro al volo! Il gran gol di Scamacca contro il Napoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Napoli si fa rimontare due gol dal Sassuolo. La prima rete dei neroverdi è una perla, un destro al volo potentissimo di Gianluca Scamacca. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilsi fa rimontare due gol dal Sassuolo. La prima rete dei neroverdi è una perla, unal volo potentissimo di Gianluca

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TORINO BELOTTI, STOP DI ALMENO DUE MESI Lesione di 2° grado al bicipite femorale destro #SkySport #Belotti #Torino - ippolito923 : RT @FmMosca: Tutto sta sfuggendo dalle loro mani ed allora, come Hitler nel bunker, diventano cattivi. RESISTERE e non farsi prendere dal p… - asromasempre1 : RT @ASRomaPartite: El Shaarawy: lesione di primo grado al polpaccio destro. 2-3 settimane di stop - Robert_Zef : RT @angelomangiante: La risonanza a cui si è sottoposto El Shaarawy ha evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio destro. 2-3 set… - RomaTalkRadio : ?? #ElShaarawy: lesione di primo grado al polpaccio destro. 2-3 settimane di stop quindi per il giallorosso.… -