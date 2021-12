“Stiamo insieme da anni”. Sorpresa nel mondo della tv: il coming out dell’attore, che presenta lui (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo ricordiamo in alcune delle serie televisive più amate nel mondo. Pretty Little Liars, dove ha vestito i panni del dottor Wren Kingston. Once Upon a Time, in cui ha interpretato il principe Phillip. Si è anche calato nella parte di Ryan in New Girl, che era innamorato della protagonista Jess. Julian Morris ora ha fatto coming out. Nel corso degli anni, di pari passo con la repentina crescita della sua fama nello spettacolo internazionale, era nata la voce sempre più insistente a proposito della sua presunta omosessualità. Adesso la star di Pretty Little Liars e varie altre produzioni, Julian Morris, ha deciso d’uscire allo scoperto e non solo facendo coming out, ha anche presentato ai suoi centinaia di migliaia di follower Landon ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo ricordiamo in alcune delle serie televisive più amate nel. Pretty Little Liars, dove ha vestito i pdel dottor Wren Kingston. Once Upon a Time, in cui ha interpretato il principe Phillip. Si è anche calato nella parte di Ryan in New Girl, che era innamoratoprotagonista Jess. Julian Morris ora ha fattoout. Nel corso degli, di pari passo con la repentina crescitasua fama nello spettacolo internazionale, era nata la voce sempre più insistente a propositosua presunta omosessualità. Adesso la star di Pretty Little Liars e varie altre produzioni, Julian Morris, ha deciso d’uscire allo scoperto e non solo facendoout, ha ancheto ai suoi centinaia di migliaia di follower Landon ...

