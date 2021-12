"Stati di tristezza molto profondi". Il male che Arisa si porta dentro: l'ultima dolorosa rivelazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sempre più intima, sempre più aperta. Si parla di Arisa, la cantante e protagonista di Ballando con le Stelle, che sta giorno dopo giorno mettendo in mostra gli aspetti più reconditi di sé. E non solo quelli legati alle sue ambizioni, confermate, di volersi cimentare con un film hard. No, ora Arisa parla anche del suo intimo, dei suoi sentimenti, di quello che si porta dentro e delle sue paure. Il tutto ai microfoni di Whoopseee, a cui ha concesso una lunga intervista, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album, dal titolo "Ero romantica". E le confessioni stupiscono: "In questo momento io l'ho riaperto il mio cuore però lo tengo così con tutte e due le mani pronto che appena ho un'avvisaglia che boom lo richiudo perchè ho molta paura di soffrire", ammette Arisa. Insomma, per superare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sempre più intima, sempre più aperta. Si parla di, la cantante e protagonista di Ballando con le Stelle, che sta giorno dopo giorno mettendo in mostra gli aspetti più reconditi di sé. E non solo quelli legati alle sue ambizioni, confermate, di volersi cimentare con un film hard. No, oraparla anche del suo intimo, dei suoi sentimenti, di quello che sie delle sue paure. Il tutto ai microfoni di Whoopseee, a cui ha concesso una lunga intervista, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album, dal titolo "Ero romantica". E le confessioni stupiscono: "In questo momento io l'ho riaperto il mio cuore però lo tengo così con tutte e due le mani pronto che appena ho un'avvisaglia che boom lo richiudo perchè ho molta paura di soffrire", ammette. Insomma, per superare ...

