SSP | clamoroso | Krummenacher lascia il team CM Racing - News

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Pochi giorni dopo l'annuncio dell' ingresso di Maximilian Kofler come secondo pilota della squadra, il CMha dovuto comunicare un vero e proprio stravolgimento dei piani per il 2022. Al fianco ...

Pochi giorni dopo l'annuncio dell' ingresso di Maximilian Kofler come secondo pilota della squadra, il CM Racing ha dovuto comunicare un vero e proprio stravolgimento dei piani per il 2022. Al fianco ...Pochi giorni dopo l'annuncio dell' ingresso di Maximilian Kofler come secondo pilota della squadra, il CM Racing ha dovuto comunicare un vero e proprio stravolgimento dei piani per il 2022. Al fianco ...Randy Krummenacher lascia improvvisamente il team CM Racing. La squadra farà a meno dello svizzero e sta cercando un sostituto da affiancare a Maximilian Kofler, annunciato qualche giorno fa, per guid ...Il pilota svizzero ha deciso di non prendere parte alla prossima stagione del mondiale Supersport con la squadra italiana, che dovrà quindi riorganizzare la propria formazione ...