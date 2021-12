Advertising

Gazzetta_it : #Sportweek vi porta a Gedda con la storia della rivalità tra Hamilton e Verstappen -

Ultime Notizie dalla rete : Sportweek porta

La Gazzetta dello Sport

Storia copertina ? È dunque questa la storia di copertina deiin edicola domani con la Gazzetta al prezzo complessivo di 2 euro, con i momenti clou della stagione e l'analisi degli ultimi ...146 Antonio Conte , manager del Tottenham , si racconta a, settimanale in edicola oggi con la Gazzetta dello Sport : 'Le sfide non mi hanno mai ... vede lacome pochi. E' già un ...In carriera ho chiesto solo un giocatore che è stato pagato tanto…”. LUKAKU – “Lo chiesi in base agli obiettivi che mi erano stati presentati. PARATICI – “Con Fabio il rapporto è solido, c’è grande st ...Antonio Conte nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sportweek, ha raccontato i motivi che l'hanno portato a scegliere l'Inter. "I dirigenti dell'Inter vennero a casa mia ...