Speculazione infiamma-bolletta | rischio botta da 1 200 euro l' anno

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La neve che ha iniziato a imbiancare le piste da sci è una manna per il settore turistico – sperando che nuove varianti non rallentino il ritorno alla normalità – ma è una pessima notizia per quanto concerne i consumi di energia elettrica e di gas. A gennaio dovrebbero scattare nuovi aumenti di circa il 25% per quanto riguarda l’elettricità e del 50% per quello che concerne il gas. Segui su affaritaliani.it