Spazio | Ixpe pronto al lancio

Ixpe è pronto al decollo. E gli obiettivi scientifici della missione congiunta Nasa e Asi puntano a studi basati sulla polarizzazione dei raggi X. Ixpe – Imaging X-ray Polarimetry Explorer partirà dal Kennedy Space Center in Florida il prossimo 9 dicembre alle 7 del mattino, ora italiana. La missione è stata selezionata dalla Nasa il 3 gennaio 2017 come parte del programma spaziale Smex – Small Explorer. Il satellite sarà lanciato a bordo del vettore Falcon 9 di Space X e avrà un'orbita circolare a 540 km di altezza e 0 gradi d'inclinazione. La fase di commissioning prenderà il via il giorno del lancio e si concluderà il 9 gennaio prossimo, mentre la prima osservazione di tipo calibrativo è prevista per il 10 gennaio 2022. Ixpe effettuerà per la prima volta misure di high sensitivity di polarizzazione

