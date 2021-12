Spalletti sugli infortuni: “Sceglierò tra chi rimane. Siamo noi il mezzo per raggiungere la nostra felicità” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giornata di vigilia anche per il Napoli che archiviato il pari con il Sassuolo domani torna in campo contro l’Atalanta. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dell’emergenza infortuni: “Ora bisogna scegliere tra quelli che rimangono. Ciò che è fondamentale è stare uniti, a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha a cuore questa maglia. E gli si vede quotidianamente a tutti gli allenamenti. Non c’è miglior occasione di quando poi ti capita di giocare. Ogni tanto scherzando a qualcuno che rimane fuori mi succede di dire ‘Guarda che prima o poi ti faccio giocare’, visto che sono pronti a mettere in pratica le proprie qualità. Ora capita l’occasione e non c’è situazione migliore di questa per vedere se ci si lascia spaventare oppure si vuole andare a trovare nuove energie e nuove risorse. Quello ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giornata di vigilia anche per il Napoli che archiviato il pari con il Sassuolo domani torna in campo contro l’Atalanta. Lucianoha parlato in conferenza stampa dell’emergenza: “Ora bisogna scegliere tra quelli che rimangono. Ciò che è fondamentale è stare uniti, a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha a cuore questa maglia. E gli si vede quotidianamente a tutti gli allenamenti. Non c’è miglior occasione di quando poi ti capita di giocare. Ogni tanto scherzando a qualcuno chefuori mi succede di dire ‘Guarda che prima o poi ti faccio giocare’, visto che sono pronti a mettere in pratica le proprie qualità. Ora capita l’occasione e non c’è situazione migliore di questa per vedere se ci si lascia spaventare oppure si vuole andare a trovare nuove energie e nuove risorse. Quello ...

