Spalletti lo ha annunciato in conferenza | Un azzurro è tornato definitivamente a disposizione!

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sabato allo stadio Maradona si terrà il big match tra Napoli e Atalanta. Nella consuetastampa alla vigilia della partita, Lucianoha parlato di un importante rientro in casa azzurra. Adam Ounas Napoli-Atalanta Il tecnicosi è detto felice di aver potuto ritrovare il giovane algerino che ha avuto più di qualche problema in questa stagione ma che quando è stato chiamato in causa ha quasi sempre fatto molto bene, riuscendo a spezzare in due le gare. "Ounas è pronto, mi è dispiaciuto non averlo tanto a disposizione. Ma mi è dispiaciuto di più per la perdita di Koulibaly!"

Corriere dello Sport.it

Il primo momento complesso e amaro di Lucianoda quando è allenatore del Napoli è ... se il ricorso - su tutte e due le giornate -dal club non sarà accolto, o lo sarà solo ...Maa Roma è stato espulso, a fine partita, per un acclarato malinteso con l'arbitro Massa. Trentalange avevail nuovo corso, la spiegazione degli episodi in tv. Poi, però, dopo ...Contro una delle formazioni più in forma del campionato, il Napoli dovrà rinunciare alla sua colonna vertebrale, a calciatori determinanti, a cinque titolari che cambiano il volto di una squadra. Napo ...Ad. Atalanta. Serie A Spalletti squalificato per due giornate: salta Atalanta e Empoli IERI A 12:20. 'Si passa da un eccesso all'altro. Non c'è miglior occasione di quando poi ti capita di giocare. No ...