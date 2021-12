Sorrentino: “La lettera a mia madre che non ho mai potuto scrivere” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPaolo Sorrentino dedica il suo ultimo film, “È stata la mano di Dio”, alla sua mamma, che non c’è più, “per dire quello che non ho potuto dire. E per chi può, ho un solo consiglio: ditelo”. Sul numero di D de La Repubblica, che uscirà sabato in edicola, il regista partenopeo scrive una profonda e commovente lettera alla madre: “Chissà se, nell’aldilà, è consentito andare al cinema. Così mia madre potrebbe vedere la lettera che le ho scritto, attraverso questo film. La lettera che sosta tutti i giorni nell’anima dei figli diventati grandi. Dove scriviamo, col pensiero e con le parole che non abbiamo detto, quella meraviglia che è stata o non è stata, ma che sempre rimarrà nella nostra vita sentimentale, l’idea di meraviglioso. Abbiamo avuto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPaolodedica il suo ultimo film, “È stata la mano di Dio”, alla sua mamma, che non c’è più, “per dire quello che non hodire. E per chi può, ho un solo consiglio: ditelo”. Sul numero di D de La Repubblica, che uscirà sabato in edicola, il regista partenopeo scrive una profonda e commoventealla: “Chissà se, nell’aldilà, è consentito andare al cinema. Così miapotrebbe vedere lache le ho scritto, attraverso questo film. Lache sosta tutti i giorni nell’anima dei figli diventati grandi. Dove scriviamo, col pensiero e con le parole che non abbiamo detto, quella meraviglia che è stata o non è stata, ma che sempre rimarrà nella nostra vita sentimentale, l’idea di meraviglioso. Abbiamo avuto ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: la trasversale nostalgia di certi giornali per Berlusconi; si fa presto a dire 'obbligo vaccinale'… - repubblica : La lettera a mia madre che non ho mai potuto scrivere [di Paolo Sorrentino] - repubblica : Paolo Sorrentino: lettera a mia madre [di Paolo Sorrentino] - anteprima24 : ** Sorrentino: 'La #Lettera a mia #Madre che non ho mai potuto scrivere' ** - caroliarita : ???? le mamme! Paolo Sorrentino: lettera a mia madre -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrentino lettera "Noi siamo cinema", la lettera d'amore alla Settima Arte di Cine34 Una lettera d'amore alla Settima Arte, firmata dalla rete tematica diretta da Marco Costa . La ... Dal rivoluzionario Antonioni, all'onirico Sorrentino. Dalla contemporaneità di Salvatores e Zalone, ...

Caso Rocchelli: "Lo Stato italiano si faccia carico della ricerca di verità e giustizia" ... a cominciare dalla presenza del ministro dell'Interno ucraino, dalla lettera del ministro della ... In chiusura, il neopresidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino, ha ...

Paolo Sorrentino: lettera a mia madre La Repubblica "Noi siamo cinema", la lettera d'amore alla Settima Arte di Cine34 Giovedì 16 dicembre, in prima serata, su Cine34 va in onda "Noi siamo Cinema", un appassionato omaggio al Cinema Italiano e a tutti gli artisti e artigiani che contribuiscono alla sua realizzazione. U ...

Paolo Sorrentino: lettera a mia madre Chissà se, nell’aldilà, è consentito andare al cinema. Così mia madre potrebbe vedere la lettera che le ho scritto, attraverso questo film. La lettera che sosta tutti i giorni nell’anima dei figli div ...

Unad'amore alla Settima Arte, firmata dalla rete tematica diretta da Marco Costa . La ... Dal rivoluzionario Antonioni, all'onirico. Dalla contemporaneità di Salvatores e Zalone, ...... a cominciare dalla presenza del ministro dell'Interno ucraino, dalladel ministro della ... In chiusura, il neopresidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo, ha ...Giovedì 16 dicembre, in prima serata, su Cine34 va in onda "Noi siamo Cinema", un appassionato omaggio al Cinema Italiano e a tutti gli artisti e artigiani che contribuiscono alla sua realizzazione. U ...Chissà se, nell’aldilà, è consentito andare al cinema. Così mia madre potrebbe vedere la lettera che le ho scritto, attraverso questo film. La lettera che sosta tutti i giorni nell’anima dei figli div ...