Sorpresa Callejon | può cambiare il futuro | c' è la decisione della Fiorentina

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 dicembre 2021) Josè, dopo aver lasciato il Napoli ed essersi accasato alla, ha vissuto un momento non semplicissimo dal punto di vista professionale. Dopo le difficoltà incontrate per tutto il corsostagione passata, lo spagnolo ha giocato spesso senza incidere anche dall'inizio di questa stagione; queste brutte prestazioni non hanno fatto piacere al presidente Commisso e alla società, che valutavano una sua possibile cessione già a gennaio, fino a poche settimane fa. FOTO: Getty -Lo spagnolo però, nelle ultime uscite, si è decisamente ripreso: l'ottima partita giocata contro il Milan, l'assist per Vlahovic nel derby contro l'Empoli e la sua prima retestagione contro la Sampdoria sono segni di un netto miglioramento e ad oggi, secondo La ...