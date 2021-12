Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si baciano al Grande Fratello Vip: passione sotto le coperte, il video (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip è esplosa la passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Dopo una serata di festa e divertimento, la coppia si è ritrovata nel letto e, sotto le coperte, si è lasciata andare ad un lungo bacio che non è passato inosservato. L’ex tronista di Uomini e donne, successivamente, si è confidata con Lulù Selassié rivelando: “Ho fatto un disastro“. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, bacio in bocca al Grande Fratello Vip Nella Casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un momento di Grande intimità tra Sophie Codegoni e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) AlVip è esplosa latra. Dopo una serata di festa e divertimento, la coppia si è ritrovata nel letto e,le, si è lasciata andare ad un lungo bacio che non è passato inosservato. L’ex tronista di Uomini e donne, successivamente, si è confidata con Lulù Selassié rivelando: “Ho fatto un disastro“., bacio in bocca alVip Nella Casa delVip è andato in scena un momento diintimità trae ...

Advertising

D4YNER : RT @crucebrasiliana: Soleil 'Sophie codegoni , attratta dai cespugli e non sa come uscirne più' Sophie 'ho bisogno solo di un giardiniere.… - scemochileggeah : RT @crucebrasiliana: Soleil 'Sophie codegoni , attratta dai cespugli e non sa come uscirne più' Sophie 'ho bisogno solo di un giardiniere.… - fanpage : È scoppiata la passione nella Casa del Grande Fratello VIP. Dopo l'ultimo, durissimo scontro, scatta il bacio tra S… - LorisAcquaviva_ : RT @crucebrasiliana: Soleil 'Sophie codegoni , attratta dai cespugli e non sa come uscirne più' Sophie 'ho bisogno solo di un giardiniere.… - tijeretaloca : RT @crucebrasiliana: Soleil 'Sophie codegoni , attratta dai cespugli e non sa come uscirne più' Sophie 'ho bisogno solo di un giardiniere.… -