Sono tre milioni gli italiani praticamente reclusi a causa della presenza di barriere architettoniche e l’Onu | nei suoi periodici rapporti | sostiene che l’Italia non è un Paese a misura di disabili Forse è il caso di fare qualcosa

Leggi su iodonna

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone contà, tre milioni in Italia,“recluse” adi, neichenon è undi persone contà. Annoverando tra le motivazioni di questa arretratezza i fondi scarsi, il clima discriminatorio e appunto le. Ma poco si continua a. La vita di tutti i giorni per chi è portatore di handicap è davvero difficile, soprattutto per quanto riguarda la mobilità. ...