Sono già otto gli infortuni muscolari di questo Napoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sfortuna (sempre che esista), il calendario folle o forse anche altro? Il Napoli, lo ricorda la Gazzetta, è la squadra con più infortunati del campionato italiano: tredici. E i tredici raggruppano sia infortuni di tipo muscolare sia quelli traumatici. Ma il Napoli è leader anche della speciale graduatoria che riguarda gli infortuni muscolari: fin qui Sono stati ben otto. Un numero importante. Negli otto abbiamo conteggiato anche Insigne e Fabian che si spera possano essere recuperati per la gara di sabato contro l’Atalanta. Gli otto infortunati Sono Anguissa, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Manolas, Malcuit, Lobotka, Ounas. La metà – Manolas, Malcuit, Lobotka e Ounas – Sono calciatori impiegati ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sfortuna (sempre che esista), il calendario folle o forse anche altro? Il, lo ricorda la Gazzetta, è la squadra con più infortunati del campionato italiano: tredici. E i tredici raggruppano siadi tipo muscolare sia quelli traumatici. Ma ilè leader anche della speciale graduatoria che riguarda gli: fin quistati ben. Un numero importante. Negliabbiamo conteggiato anche Insigne e Fabian che si spera possano essere recuperati per la gara di sabato contro l’Atalanta. GliinfortunatiAnguissa, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Manolas, Malcuit, Lobotka, Ounas. La metà – Manolas, Malcuit, Lobotka e Ounas –calciatori impiegati ...

