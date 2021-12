“Sono felice, adesso sì”. Antonella Clerici, gioia infinita. Che non nasconde: “Ci sono riuscita” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Antonella Clerici, la notizia corre veloce tra i fan del programma. La conduttrice dai riccioli d’oro non poteva che tornare sul piccolo schermo riscuotendo un successo come pochi. Da settembre, infatti, la programmazione su Rai1 ha dato appuntamento al pubblico con la seconda edizione del talent dedicato agli over 60. E a parlare è stata proprio Antonella Clerici che nelle ultime ore si è lasciata andare a qualche dichiarazione sul settimanale DiPiù. Parole che non potevano che giungere puntuali per The Voice Senior e per un successo, diciamolo, certamente preannunciato. “sono riuscita a trovare la mia serenità e il mio equilibrio sono felice, è un bel momento, non potrei chiedere di più”. Ma che posto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021), la notizia corre veloce tra i fan del programma. La conduttrice dai riccioli d’oro non poteva che tornare sul piccolo schermo riscuotendo un successo come pochi. Da settembre, infatti, la programmazione su Rai1 ha dato appuntamento al pubblico con la seconda edizione del talent dedicato agli over 60. E a parlare è stata proprioche nelle ultime ore si è lasciata andare a qualche dichiarazione sul settimanale DiPiù. Parole che non potevano che giungere puntuali per The Voice Senior e per un successo, diciamolo, certamente preannunciato. “a trovare la mia serenità e il mio equilibrio, è un bel momento, non potrei chiedere di più”. Ma che posto ...

Advertising

VioBebe : Non aspettare di essere felice per sorridere. Sorridi per essere felice…e per fare felici gli altri! ?? Mamma mia ch… - AlfredoPedulla : Tommaso #Maestrelli era molto amico di mio papà. Ero un bambino quando, una sera a #Riccione, mi fece un autografo… - CremoniniCesare : Allo scoccare della mezzanotte “COLIBRÌ”, il nuovo singolo. L’album “La ragazza del futuro” dal 25 febbraio 2022.… - chrryjkook : non finirò mai di dire quanto sono grata di averli incontrati, mi rendono la persona più felice del mondo e mi fann… - Irene70244132 : @dilorenzogiofk Sto bene grazie, sono felice che stai bene -