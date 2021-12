Sondaggio BiDiMedia/Today.it: allunga il PD, recupera Forza Italia. In calo FdI, Lega e M5S (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Sondaggio del 30 novembre mostra rispetto al precedente (14 ottobre) un consolidamento della prima posizione del PD. Il partito di Enrico Letta guadagna lo 0,4%... Leggi su today (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildel 30 novembre mostra rispetto al precedente (14 ottobre) un consolidamento della prima posizione del PD. Il partito di Enrico Letta guadagna lo 0,4%...

Advertising

Phrancescoo : RT @SBidimedia: ????Sondaggio BiDiMedia ??30 Novembre ??Il PD primo partito al 21,4%, con oltre due punti di vantaggio ??FDI, Lega e M5S in cal… - Today_it : ??#Sondaggio BiDiMedia/Today.it: allunga il @pdnetwork, primo partito; in calo #LegaNord e #Fdi… - AldoSciara : RT @SBidimedia: ????Sondaggio BiDiMedia ??30 Novembre ??Il PD primo partito al 21,4%, con oltre due punti di vantaggio ??FDI, Lega e M5S in cal… - gigifionder : RT @SBidimedia: ????Sondaggio BiDiMedia ??30 Novembre ??Il PD primo partito al 21,4%, con oltre due punti di vantaggio ??FDI, Lega e M5S in cal… - SBidimedia : ????Sondaggio BiDiMedia ??30 Novembre ??Il PD primo partito al 21,4%, con oltre due punti di vantaggio ??FDI, Lega e M5… -