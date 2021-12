Sondaggi Tp: il 51,1% degli italiani non ha paura della variante Omicron (Di venerdì 3 dicembre 2021) La variante Omicron non fa paura alla maggioranza degli italiani (51,1%) mentre il 36,9% ne teme gli effetti. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 30 novembre e il 2 dicembre. Nel caso in cui la variante rendesse inefficaci i vaccini portando a un aumento dei contagi, il 55,2% si dice favorevole alla reintroduzione di lockdown e zone rosse. Fonte: TpSondaggi Tp: dichiarazioni Monti e linee guida Ue sul Natale, italiani critici Pochi giorni fa, parlando di Covid, Mario Monti ha dichiarato che “si devono trovare modalità meno democratiche nella somministrazione dell’informazione”. Affermazione che non trova d’accordo la maggioranza degli ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lanon faalla maggioranza(51,1%) mentre il 36,9% ne teme gli effetti. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 30 novembre e il 2 dicembre. Nel caso in cui larendesse inefficaci i vaccini portando a un aumento dei contagi, il 55,2% si dice favorevole alla reintroduzione di lockdown e zone rosse. Fonte: TpTp: dichiarazioni Monti e linee guida Ue sul Natale,critici Pochi giorni fa, parlando di Covid, Mario Monti ha dichiarato che “si devono trovare modalità meno democratiche nella somministrazione dell’informazione”. Affermazione che non trova d’accordo la maggioranza...

