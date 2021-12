Sondaggi politici Censis, per il 5,9% degli italiani il Covid non esiste (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ogni anno il Censis fotografa la società italiana, ed era inevitabile come anche quest’anno, oltre all’anno scorso, al centro dell’indagine vi fosse la pandemia. In particolare sono stati effettuati dei Sondaggi politici riguardanti l’atteggiamento verso i vaccini, oltre che la malattia. Emerge un certo scetticismo. Ben il 31,4% degli italiani crede che il vaccino sia sperimentale e gli italiani stiano facendo da cavie. Sono soprattutto coloro che hanno la licenza media o meno a pensarla così, con il 42,5%, mentre tra i laureati sono il 24,4%. Vi è anche un 12,7% (26,6% tra i meno istruiti) che crede che la scienza crei più danni che benefici. Per il 10,9%, poi, i vaccini sono inutili e inefficaci, e anche qui vi è una netta differenza in ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ogni anno ilfotografa la società italiana, ed era inevitabile come anche quest’anno, oltre all’anno scorso, al centro dell’indagine vi fosse la pandemia. In particolare sono stati effettuati deiriguardanti l’atteggiamento verso i vaccini, oltre che la malattia. Emerge un certo scetticismo. Ben il 31,4%crede che il vaccino sia sperimentale e glistiano facendo da cavie. Sono soprattutto coloro che hanno la licenza media o meno a pensarla così, con il 42,5%, mentre tra i laureati sono il 24,4%. Vi è anche un 12,7% (26,6% tra i meno istruiti) che crede che la scienza crei più danni che benefici. Per il 10,9%, poi, i vaccini sono inutili e inefficaci, e anche qui vi è una netta differenza in ...

