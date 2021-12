Sonata Dantis | sabato il sesto appuntamento della I^ edizione di Salerno Classica

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Ultimo segmento per, ideata dalla Associazione Gestione Musica, un progetto articolato che ha visto le associazioni concorrere e ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo nella sezione Nuove Istanze 2021, con il progetto “Celebrazione, Tradizione, Innovazione”, 15 concerti che coinvolgono oltre il comune di, che ha sostenuto la kermesse, anche le città di Benevento, Amalfi e Brienza. Il mese di dicembrerassegna sarà dedicato al “sacro”, con taglio del nastro4 dicembre, nella chiesa di San Giorgio, per il concerto dedicato a Dante, in occasione delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte dell’ Alighieri, una serata intitolata “”, un ...

