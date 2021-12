"Solo donne, cosa si è... noleggiato". Sebastian Vettel, sfida all'islam in Arabia Saudita: terremoto alla vigilia del Gp (Di venerdì 3 dicembre 2021) A poche ore dal GP di Jeddah, è arrivato il bel messaggio di Sebastian Vettel sul tema della parità di genere, rivolto a un Paese come l'Arabia Saudita le cui norme sono discriminanti: come la legge della sharia, nella quale è inteso (anche se non segnalato) che i rapporti fra persone dello stesso sesso possono essere punibili con la morte o la fustigazione. Il tedesco ha infatti noleggiato una pista di kart locale per organizzare così una gara con sole piloti-donna locali, con le quali ha parlato della reale situazione nella Nazione. Le esperienze di vita di Seb alle donne locali - “Ovviamente si è discusso tanto e ragionato molto su questa gara, dato che è la prima volta che corriamo in Arabia Saudita — ha commentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) A poche ore dal GP di Jeddah, è arrivato il bel messaggio disul tema della parità di genere, rivolto a un Paese come l'le cui norme sono discriminanti: come la legge della sharia, nella quale è inteso (anche se non segnalato) che i rapporti fra persone dello stesso sesso possono essere punibili con la morte o la fustigazione. Il tedesco ha infattiuna pista di kart locale per organizzare così una gara con sole piloti-donna locali, con le quali ha parlato della reale situazione nella Nazione. Le esperienze di vita di Seb allelocali - “Ovviamente si è discusso tanto e ragionato molto su questa gara, dato che è la prima volta che corriamo in— ha commentato ...

ZanAlessandro : Oggi @istat_it ci dice che cresce solo l’occupazione maschile, le donne restano ancora indietro. Il #Pnrr deve esse… - TeresaBellanova : Sono dati preoccupanti quelli #Istat sul mercato del #lavoro di ottobre, che confermano le crescenti difficoltà del… - lauraboldrini : La persecuzione di donne e comunità #LGBTQ+ in #Polonia si aggrava. A breve divieto totale di #aborti, al bando… - sandrogaggioli : Spesso mi viene in mente quel meraviglioso Popolo che ha contribuito in maniera determinante alla sconfitta dell'Is… - PaolaBombelli : RT @Tiziana_DR: La Polonia che vuole dare 25 anni alle donne che abortiscono è quella stessa che ha schierato l’esercito contro duemila rif… -