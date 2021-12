Sollevamento pesi | l’Italia rinuncia ai Mondiali 2021 Partenza annullata causa pandemia

(Di venerdì 3 dicembre 2021)non parteciperà aidi, in programma a Tashkent (Uzbekistan) dal 7 al 17 dicembre. Si tratta di una decisione sofferta presa dai vertici della Federazione Nazionale, in accordo con la direzione tecnica, dovuta alla recrudescenza della situazione pandemica internazionale. Al momento, infatti, mancano informazioni certe da parte della Federazione Internazionale e del Comitato Organizzatore riguardo all’effettiva possibilità di entrare e uscire dal Paese asiatico senza quarantene e di svolgere in sicurezza l’intera rassegna iridata. L’obiettivo dichiarato della FIPE è quello di salvaguardare la salute degli atleti e dello staff. Parliamo di una decisione complicata, anche perchéè reduce dalle eccellenti Olimpiadi di Tokyo 2020, culminate ...

L'Italia non parteciperà ai Mondiali 2021 di sollevamento pesi, in programma a Tashkent (Uzbekistan) dal 7 al 17 dicembre. Si tratta di una decisione sofferta presa dai vertici della Federazione Nazio ...Ai prossimi Campionati Mondiali di Sollevamento Pesi, in programma in Uzbekistan, i nostri atleti non ci saranno.