Solidarietà in vista del Natale a cura del Maiori Festival (Di venerdì 3 dicembre 2021) Anche quest'anno il Maiori Festival rinnova l'appuntamento natalizio con la Solidarietà a sostegno dell'infanzia. Sabato 4 dicembre alle 18, negli spazi di Palazzo Mezzacapo, sarà inaugurata la mostra fotografica "Il fanciullo ritrovato" realizzata da Francesco Quinziato per Casa Ronald Roma Bellosguardo, una delle strutture di Fondazione Ronald McDonald. L'idea è quella di mostrare come i tantissimi volti, provenienti da tanti paesi del mondo, che si trovano ad affrontare quotidianamente la malattia, siano in realtà un'unica grande famiglia. La fotografia dell'artista romano è un tentativo di tendere la mano ad un modo di osservare caratteristico dell'infanzia; un modo di raccontare il mondo come unica proiezione di sé e di un'individuale complessità. Gli scatti fotografici della mostra sono il risultato di una prima profonda indagine ...

