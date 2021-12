Soleil Sorge pronta al grande salto | opinionista di un famosissimo reality

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Un’indiscrezione pazzesca che potrebbe vedere la protagonista del GF Vip 6,, fare ilsta spiccando all’interno della casa del GF Vip 6 -al di là del suo rapporto con Alex Belli- per la sua spontaneità e intelligenza. Di questo se ne sono accorti in tanti ed è per questo L'articolo proviene da Inews.it.

Smile_Isa7 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge opinionista dell’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba - blogtivvu : Soleil Sorge opinionista dell’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba… - MontgomeryClyft : RT @buongiornissim8: SOLEIL ANASTASIA SORGE FINALMENTE CI SEI ARRIVATA (ascoltate tutto) #gfvip - asiettabella : RT @catiuz92: Perchè lei è la vera trascinatrice di questo #gfvip Soleil Anastasia Sorge ? - Elisa60388018 : RT @TV_Italiana: ?? Stasera al #GFVIP una 'novità assoluta': grande spazio verrà dedicato alla storia fra Alex Belli e Soleil Sorge. -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Adesso arriva un bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. E potrebbe nascere una nuova 'coppia' - oltre a quella formata da Alex Belli e(che stanno monopolizzando questa edizione del Gf vip) - nella casa del Gf vip. Battutaccia su Bortuzzo, concorrente nei guai: chi rischia di lasciare il GfVip Gianmaria Antinolfi e ...L'attore non nasconde di provare sentimenti sia per Delia Duran che lo sta guardando da casa che percon cui il rapporto sta diventando sempre più importante. ' Tutto quel seme messo è ...Soleil Sorge opinionista dell’Isola dei Famosi 2022 dopo il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione sulla concorrente del reality di Signorini.Va in onda stasera venerdì 3 dicembre una nuova puntata del Gf Vip 6: ecco le anticipazioni. Belli sempre più confuso per Soleil!