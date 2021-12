Slittino | avanzano in massa gli italiani dalla Nations Cup di Sochi

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Venerdì mattina come di consueto dedicato allaCup per la Coppa del Mondo di: si vanno a definire in quel dile startlist per le gare del week-end.ingli slittinisti del Bel Paese. Tra le donne inedita vittoria del fenomeno Natalie Geisenberger, costretta alla ‘serie minore’. Alle spalle della tedesca la russa Ekaterina Katnikova. Buoni raffronti per le azzurre:Andrea Voetter, quarta, e Nina Zoeggeler, sesta. Da sottolineare la quinta piazza di Sandra Robatscher, non iscritta alla gara, ma a caccia della migliore forma dopo l’infortunio dello scorso anno. Eccellente tra gli uomini la prova di Leon Felderer: il giovane atleta tricolore chiude vicinissimo al vincitore Jonas Mueller, solamente 47 millesimi di ritardo per l’azzurro. Terza ...