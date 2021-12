Sky TG24 Live In Courmayeur, Todde: "Taglio delle tasse passo avanti del governo". DIRETTA (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo l'appuntamento di Firenze, torna l'evento che porta il dibattito sui temi di attualità nelle piazze italiane. Si è partiti alle 14 con l'introduzione del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e la presentazione dei risultati dell'indagine Quorum/YouTrend. "Il 54% dei giovani italiani si sente poco valorizzato" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo l'appuntamento di Firenze, torna l'evento che porta il dibattito sui temi di attualità nelle piazze italiane. Si è partiti alle 14 con l'introduzione del direttore di SkyGiuseppe De Bellis e la presentazione dei risultati dell'indagine Quorum/YouTrend. "Il 54% dei giovani italiani si sente poco valorizzato"

Ultime Notizie dalla rete : Sky TG24 Cry Macho, la trama del nuovo film di Clint Eastwood Commenti più che positivi hanno accompagnato il debutto italiano di "Cry Macho", trentanovesimo film diretto da Clint Eastwood, leggenda vivente di Hollywood. La pellicola, che è stata presentata ...

Live In, il prossimo inquilino Chi sarà il nuovo presidente della Repubblica? Ne abbiamo parlato a Live In Courmayeur con Paolo Cirino Pomicino (ex ministro e politico della Prima e Seconda Repubblica), Elly Schlein (...

Live In Courmayeur, Locatelli a Sky TG24: "La quarta dose una possibilità concreta" Sky Tg24 Covid Campania, il bollettino: 1.327 contagi su 32mila test In Campania nelle ultime ore si registrano 1.327 casi di Covid-19 su 32.380 test esaminati. Continua a salire l'indice di contagio che ieri era pari al 3,89% ed oggi è 4,09%. Un ...

Manovra, niente accordo in Cdm: salta il contributo di solidarietà contro il caro bollette Non ci sarà nella Manovra il contributo di solidarietà da applicare ai redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette. È quanto si apprende al termine del Consiglio dei ministri ...

