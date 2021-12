Skin e Ladyfag sono diventate mamme | il dolce annuncio su Instagram

Advertising

infoitcultura : Skin è diventata mamma: la compagna Ladyfag ha partorito la piccola Lev Lylah - SelenePaduano13 : @LelioTurini @Corriere Skin è abbastanza famosa, Ladyfag non lo so, ma Skin è famosa - rotaruchristina : RT @Corriere: Skin diventa mamma: la compagna Ladyfag ha dato alla luce Lev Lylah - Dorian221190 : RT @gayit: Skin e Ladyfag sono diventate madri, è nata Lev Lylah - Gpzap2 : RT @gayit: Skin e Ladyfag sono diventate madri, è nata Lev Lylah -

... Lev Lylah , che si può tradurre come 'Cuore della notte'è diventata mamma: la storia constanno insieme da cinque anni e avrebbero dovuto sposarsi proprio quest'anno, ma ...stanno insieme da ben 5 anni. Lo scorso anno avevano annunciato il loro matrimonio, che è stato poi rimandato a causa della pandemia di Covid - 19. Ora la fine del 2021 ha regalato ...Skin: l’amore. Dopo le nozze naufragate con Christiana Wyly, Skin ha ritrovato circa 6 anni fa l’amore accanto a Ladyfag, artista e performer Attraverso i social Skin ha annunciato la nascita della su ...Il post, comprendente alcune foto della coppia con la piccola Lev, si conclude con i ringraziamenti alla famiglia per l’affetto e il supporto ricevuto «Questa piccola meraviglia», ha proseguito la can ...