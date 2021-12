Skin e Ladyfag sono diventate mamma | è nata Lev Lylah | i dolcissimi post

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Con un dolcissimopubblicato su Instagrame la moglie, l’artista, hanno annunciato la nascita della loro bambina, chiamata Lev. Queste le parole della cantante degli Skunk Anansieed, ex giudice di X Factor Italia.così felice di annunciare che esattamente una settimana fa, alle 17.55 del giorno del Ringraziamento, èla nostra piccola Levche pesa 2,8 kg.così felice di aver passato la settimana più bella di tutta la mia vita a prendermi cura di questa splendida nuova anima con la mia sorprendente compagna @che è rimasta (per lo più) calma, chiacchierando fino a un’ora prima della sua nascita! Questa piccola meraviglia ci ha sciolte entrambe. Nessuno può prepararti per l’effusione ...