Skin è diventata mamma | è nata Lev Lylah

Advertising

SPYit_official : Skin è diventata mamma a 54 anni: è nata la figlia della voce degli Skunk Anansie... #skin #skunkanansie #mamma… -

Ultime Notizie dalla rete : Skin diventata

A 54 anni,mamma per la prima volta. La voce degli Skunk Anansie ha annunciato sui social che la moglie Rayne Baron, nota come Ladyfag , ha partorito: 'Lieta di annunciare che esattamente una ...Lei è incredibile ed entrambe le mamme stanno bene e sono super felici! Grazie alle nostre famiglie per l'aiuto e il supporto e benvenuta al mondo Lev Lylah" Instagram content View on Instagram...Skin e Ladyfag hanno avuto la loro prima figlia: ecco come si chiama la primogenita della cantante degli Skunk Anansie.Skin e la compagna Rayne Baron hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. La bambina, Lev Lylah, è nata il giorno del Ringraziamento alle 17.55 e sta bene. La notizia è stata data dalla voce ...