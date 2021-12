Skin è diventata mamma a 54 anni | “Io e Ladyfag proviamo per la bambina un amore incondizionato”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sono lieta di annunciare che esattamente una settimana fa, alle 5.55 del giorno del Ringraziamento, è nata la nostra piccola Lev Lylah, che pesa 2 chili e 800 grammi”. Con queste parole, la cantante degli Skunk Anansie, ha annunciato su Instagram di essere. A dare alla luce la piccola è stata la compagna della cantante,, artista e performer 44enne: “Sono incredibilmente felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima nuova anima insieme alla mia incredibile compagna… Questa piccola meraviglia ha sciolto il cuore a entrambe. Nessuno può prepararti per l’esplosione diche ora io eper lei. Lei è così incredibile, e sia la ...

...Spettacoli La voce della band Skunk Anansie condivide coi fan un post su Instagram in cui annuncia la nascita della prima figlia, 54 anni, la potente voce degli Skunk Anansie , è...Lei è incredibile ed entrambe le mamme stanno bene e sono super felici! Grazie alle nostre famiglie per l'aiuto e il supporto e benvenuta al mondo Lev Lylah" Instagram content View on Instagram...Attraverso alcuni bellissimi scatti, postati sui suoi canali social, Skin ha annunciato ai suoi fans una splendida notizia: è diventata mamma di Lev Lylah. La cantante, leader degli Skunk Anansie, ha ...Skin è diventata mamma. La cantante degli Skunk Anansie lo ha rivelato con un post su Instagram: «Sono lieta di annunciare che esattamente una settimana ...