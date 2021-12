Skeleton | Coppa del Mondo 2021-2022 | Tina Hermann domina ad Altenberg | Valentina Margaglio out nella seconda manche

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una stellaresi è aggiudicata la tappa di(Germania) terzo appuntamento delladeldifemminile. Sul budello della Sassonia abbiamo assistito ad una gara davvero spettacolare.la pista si è velocizzata in maniera notevole, con diverse atlete che sono state in grado addirittura di andare a ritoccare il record della pista. Da questo scenario, come detto, è emersa(al 12° successo della carriera) con il tempo complessivo di 1:55.36 (57.84 e 57.52, nuovo record) con un vantaggio di 31 centesimi sulla russa Alina ...