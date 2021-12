Siviglia-Villarreal (Liga, sabato H 14.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Emery sceglie Paco Alcacer (Di sabato 4 dicembre 2021) Il sogno del Siviglia di vivere una stagione da assoluta protagonista in Liga ha subito qualche resistenza: la partita di Madrid è stata davvero sfortunata, gli andalusi erano passati in vantaggio e più volte sono andati vicino al secondo gol, prima di subire il ritorno dei Blancos. Lopetegui non ha perso certezze, il suo è InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 4 dicembre 2021) Il sogno deldi vivere una stagione da assoluta protagonista inha subito qualche resistenza: la partita di Madrid è stata davvero sfortunata, gli andalusi erano passati in vantaggio e più volte sono andati vicino al secondo gol, prima di subire il ritorno dei Blancos. Lopetegui non ha perso certezze, il suo è InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 Siviglia-Villarreal, con l'Atalanta che osserva: Sabato caldo nella Liga, con quattro match che… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Siviglia Vs #Villarreal è una gara valida per la sedicesima giornata della Liga a che si giocherà domani… - larocri76 : RT @notiziasportiva: Il primo match del sabato e della sedicesima giornata metterà una di fronte all’altra Siviglia e #Villarreal del grand… - notiziasportiva : Il primo match del sabato e della sedicesima giornata metterà una di fronte all’altra Siviglia e #Villarreal del gr… - infobetting : Siviglia-Villarreal (Liga, sabato H 14.00): formazioni, quote, pronostici. Emery -