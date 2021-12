Sinner fenomeno? "Stiamo sbagliando tutto". Clamoroso: la gloria del tennis azzurro che lo "fa fuori" | Guarda (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'ex doppista della Nazionale italiana, Diego Nargiso, ha notato come il doppio sia stata la causa principale dell'eliminazione di Jannik Sinner e dei compagni dalla Coppa Davis: “Serve uno staff che si occupi solo del doppio — ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport — Una struttura dedicata che possa concentrarsi per qualche settimana all'anno sulle coppie di Davis. Ai miei tempi lo facevamo ed era molto utile”. L'Italia nelle tre sfide con Stati Uniti, Colombia e Croazia è infatti risultata sempre sconfitta nel doppio. E con Bolelli ko, Fognini ha fatto coppia sia con Sinner, sia con Musetti: "Credo che il capitano Volandri abbia già in mente questa soluzione — aggiunge Nargiso — Lavorare su una coppia fissa o due, che possa giocare insieme anche in alcuni periodi dell'anno". Nargiso: “Fognini-Bolelli coppia ideale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'ex doppista della Nazionale italiana, Diego Nargiso, ha notato come il doppio sia stata la causa principale dell'eliminazione di Jannike dei compagni dalla Coppa Davis: “Serve uno staff che si occupi solo del doppio — ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport — Una struttura dedicata che possa concentrarsi per qualche settimana all'anno sulle coppie di Davis. Ai miei tempi lo facevamo ed era molto utile”. L'Italia nelle tre sfide con Stati Uniti, Colombia e Croazia è infatti risultata sempre sconfitta nel doppio. E con Bolelli ko, Fognini ha fatto coppia sia con, sia con Musetti: "Credo che il capitano Volandri abbia già in mente questa soluzione — aggiunge Nargiso — Lavorare su una coppia fissa o due, che possa giocare insieme anche in alcuni periodi dell'anno". Nargiso: “Fognini-Bolelli coppia ideale ...

