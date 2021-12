Sileri: “Vaccino ai bimbi per proteggerli, nessun green pass” (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA – “Non e’ un obbligo ma una raccomandazione perche’ il Covid colpisce anche i bambini in maniera crescente. E’ vero che piu’ si e’ giovani e meno si rischia in termini di complicanze gravi ma esiste anche il long Covid che e’ ben descritto per la popolazione pediatrica. La vaccinazione e’ per difendere i bambini e il valore aggiunto e’ che riduce anche la circolazione del virus. Vaccinerei senza dubbio mio figlio se avesse 5 anni. Negli USA e’ stato somministrato a circa 5mln di bambini. L’ente regolatorio che ha dato l’ok su basi scientifiche ne ha valutato l’efficacia, la sicurezza e la qualita’ e dobbiamo imparare a fidarci di chi vigila. L’Italia non sta pensando all’obbligo vaccinale, abbiamo percentuali di vaccinazione molto alte. L’entrata in vigore del nuovo green pass ha poi determinato un incremento delle prime e delle terze dosi”. Lo ha ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA – “Non e’ un obbligo ma una raccomandazione perche’ il Covid colpisce anche i bambini in maniera crescente. E’ vero che piu’ si e’ giovani e meno si rischia in termini di complicanze gravi ma esiste anche il long Covid che e’ ben descritto per la popolazione pediatrica. La vaccinazione e’ per difendere i bambini e il valore aggiunto e’ che riduce anche la circolazione del virus. Vaccinerei senza dubbio mio figlio se avesse 5 anni. Negli USA e’ stato somministrato a circa 5mln di bambini. L’ente regolatorio che ha dato l’ok su basi scientifiche ne ha valutato l’efficacia, la sicurezza e la qualita’ e dobbiamo imparare a fidarci di chi vigila. L’Italia non sta pensando all’obbligo vaccinale, abbiamo percentuali di vaccinazione molto alte. L’entrata in vigore del nuovoha poi determinato un incremento delle prime e delle terze dosi”. Lo ha ...

