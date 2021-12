Sicurezza sulle piste da sci, entra in vigore il nuovo decreto (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è aperta in questi giorni la stagione sciistica in Italia e sarà il primo anno di applicazione delle nuove regole per la Sicurezza in tutti i comprensori sciistici. Infatti, dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il decreto n. 40 del 2021 sulle “Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”, un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro dell'Associazione “Il Sorriso di Matilde Onlus” (ISDM) – nata nel 2014 a seguito dell'incidente in cui è rimasta vittima la piccola Matilde De Laurentiis.“L'emanazione di questo decreto è il primo e più grande obiettivo raggiunto dalla nostra Associazione. Abbiamo combattuto per colmare un vuoto normativo e legale e diffondere una nuova cultura in termini di Sicurezza sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è aperta in questi giorni la stagione sciistica in Italia e sarà il primo anno di applicazione delle nuove regole per lain tutti i comprensori sciistici. Infatti, dal 1° gennaio 2022iniln. 40 del 2021“Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”, un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro dell'Associazione “Il Sorriso di Matilde Onlus” (ISDM) – nata nel 2014 a seguito dell'incidente in cui è rimasta vittima la piccola Matilde De Laurentiis.“L'emanazione di questoè il primo e più grande obiettivo raggiunto dalla nostra Associazione. Abbiamo combattuto per colmare un vuoto normativo e legale e diffondere una nuova cultura in termini di...

