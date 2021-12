Sicurezza e Difesa. Il nuovo dialogo Usa-Ue dopo Aukus (Di venerdì 3 dicembre 2021) È tutto pronto per la strutturazione di un nuovo dialogo tra Stati Uniti e Unione europea sui temi della Difesa e della Sicurezza. Lo dimostrano tre notizie degli ultimi giorni. La prima riguarda il comunicato congiunto Usa-Ue al termine del secondo incontro bilaterale del dialogo di alto livello sulla Cina, riunitosi ieri con le due delegazioni capitanate dalla vice segretaria di Stato Wendy Sherman e dal segretario generale del Servizio di azione esterna dell’Unione Stefano Sannino. Sono emerse posizioni “sempre più convergenti”, confluite nella condivisione di una “forte preoccupazione” per la condotta sempre più aggressiva di Pechino nei Mari cinesi (orientale e meridionale), in particolare nei confronti di Taiwan. Sempre ieri, a ulteriore conferma di un allineamento delle agende, il Consiglio ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) È tutto pronto per la strutturazione di untra Stati Uniti e Unione europea sui temi dellae della. Lo dimostrano tre notizie degli ultimi giorni. La prima riguarda il comunicato congiunto Usa-Ue al termine del secondo incontro bilaterale deldi alto livello sulla Cina, riunitosi ieri con le due delegazioni capitanate dalla vice segretaria di Stato Wendy Sherman e dal segretario generale del Servizio di azione esterna dell’Unione Stefano Sannino. Sono emerse posizioni “sempre più convergenti”, confluite nella condivisione di una “forte preoccupazione” per la condotta sempre più aggressiva di Pechino nei Mari cinesi (orientale e meridionale), in particolare nei confronti di Taiwan. Sempre ieri, a ulteriore conferma di un allineamento delle agende, il Consiglio ...

Sicurezza e Difesa. Il nuovo dialogo Usa-Ue dopo Aukus Formiche.net Med 2021: Guerini, auspichiamo elezioni in Libia diano stabilità "Osserviamo con attenzione l'evoluzione del quadro politico", in Libia e "ci auguriamo che i prossimi appuntamenti elettorali possano portare ad una situazione di sempre maggiore stabilità". (ANSA) ...

Guerini, stabilità Medioriente fondamentale per il Mediterraneo "Siamo impegnati in Iraq, al fianco delle istituzioni di sicurezza del Paese per perseguire, senza sosta, i successi conseguiti nei confronti del Daesh. (ANSA) ...

