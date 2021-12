Si valuta l’ipotesi Montalbano senza Luca Zingaretti: “Fiction troppo amata per rinunciare” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Commissario Montalbano anche senza Luca Zingaretti? I vertici Rai discutono su questa eventualità, alla luce delle ultime dichiarazioni dell’attore, che in un’intervista concessa a Repubblica: Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa. L’autore non scrive più e anche il mio amico regista, Alberto Sironi, se ne è tristemente andato. Ha senso terminare la saga filmando gli ultimi due romanzi inediti anche in segno di rispetto verso di loro? Oppure è proprio la loro mancanza a suggerire un rispettoso silenzio? Montalbano è ufficialmente finito lo scorso marzo, con una puntata molto discussa in cui il fedele Salvo lasciava la storica fidanzata Livia per telefono, scegliendo di stare con una donna molto più giovane e appena conosciuta. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Commissarioanche? I vertici Rai discutono su questa eventualità, alla luce delle ultime dichiarazioni dell’attore, che in un’intervista concessa a Repubblica: Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa. L’autore non scrive più e anche il mio amico regista, Alberto Sironi, se ne è tristemente andato. Ha senso terminare la saga filmando gli ultimi due romanzi inediti anche in segno di rispetto verso di loro? Oppure è proprio la loro mancanza a suggerire un rispettoso silenzio?è ufficialmente finito lo scorso marzo, con una puntata molto discussa in cui il fedele Salvo lasciava la storica fidanzata Livia per telefono, scegliendo di stare con una donna molto più giovane e appena conosciuta. ...

