Si presenta con un braccio in silicone a fare il vaccino | denunciato

Si è presentato all'hub vaccinale con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sanitari - che non sono caduti nel tranello - e ottenere il Green pass senza il vaccino. Un 50enne verrà denunciato ai carabinieri e l'Asl segnalerà il caso alla procura. È accaduto ieri sera a Biella, in un centro vaccinale ad accesso diretto per le prime dosi. "Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme, inaccettabile di fronte al sacrificio che la pandemia sta facendo pagare a tutta la comunità", sottolineano il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Nonostante l'applicazione in silicone fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'operatrice sanitaria impegnata

