Si fa vaccinare sul braccio in silicone: sconcerto a Biella, conseguenze disastrose per un 50ennne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una truffa sconcertante in Piemonte: un 50enne no vax si è presentato all'hub vaccinale di Biella con un avambraccio in silicone, per ingannare gli operatori sanitari, farsi vaccinare "per finta" e ottenere così il Green pass senza essersi realmente immunizzato. L'uomo però è stato ovviamente scoperto dagli operatori sanitari ed è stato ora denunciato ai carabinieri, con l'Asl che segnalerà il caso alla procura. "Il caso rasenta il ridicolo - spiegano il governatore forzista del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi -, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme, inaccettabile di fronte al sacrificio che la pandemia sta facendo pagare a tutta la comunità". Il piano del no vax era organizzato a puntino: l'applicazione in silicone, spiegano i ...

